Рэперша Alyona Alyona напомнила украинцам о том, сколько у них общего с литовцами.

Звезда поделилась постом, направленным на сближение двух стран. В нем она упомянула литовскую певицу Монику, которая в этом году представляла свою страну на «Евровидении».

«Выступление Моники на Евровидении было одним из первых. Ее выступление покорило меня, а песня навсегда попала ко мне в плейлист. Литва была первой страной в Европе, где у меня был концерт. Сейчас на выступления я беру с собой флаг Украины, который мне подарили в Литве», - рассказала Alyona Alyona.

В посте она перечислила ряд исторических фактов.

«Украина и Литва воевали вместе и защищали свои земли от Орды и Московии. Украина и Литва вместе боролись за независимость во время революций 1917-21 гг. Литовцы и украинцы воевали с коммунистами за собственное государство после 2 мировой войны (УПА и лесные братья). Сталинский тоталитарный режим пытался уничтожить лучших представителей украинцев и литовцев в застенках НКВД и ГУЛАГА. Литве, как и Украине независимость в 1991 году далась очень дорогой ценой, и именно из-за этого народ Литвы понимает, что такое оккупация россии. Литва первая страна ЕС, которая полностью оборвала связи со страной-оккупантом и отказалась от российского газа», говорится в посте.

Стоит отметить, что Моника, в соавторстве с которой создавался этот пост, с самого начала войны очень активно поддерживает Украину.

Напомним, Слава Демин объяснил, что не так даже с противниками путина.

Как сообщала Politeka, Бабкина похвасталась развлечениями на отдыхе с мужем и детьми.

Также Politeka писала, что экс-жена Остапчука затаила зло на бывшего, телеведущий назвал причину.