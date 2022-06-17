Як пише Politeka.net, відома співачка поділилася в Instagram новим постом.
У ньому Джамала розповіла про те, як її сукня допомогла українцям.
"Чи може одяг бути елементом боротьби і опору? Думаю, так. Як кейс-аукціон з Catawiki, на якому продали мою сукню від Юлії Магдич, а всі кошти передали на допомогу українцям. Після цього Юля подарувала мені нове. Як вам? Ок?) ",- розповіла шанувальникам співачка.
На фото вона позувала в тій самій сукні. Наряд був створений в стилі вишиванки. Сукня була яскраво-жовтого кольору з вишитими блакитними квітами на грудях і рукавах. Відкриті плечі вбрання додавали образу співачки відчуття свободи і незалежності.
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Шанувальники Джамали не змогли пройти повз її поста.
"Найкраще поєднання кольорів", "ви чарівні! Дякуємо Вам за вашу працю на підтримку України! Слава Україні!", "Захоплююся Вами, вашою красою і великим серцем", "чудова сукня! Під стать красуні!", "Ох, красивезно!",- пишуть люди.
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