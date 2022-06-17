Как пишет Politeka.net, известная певица поделилась в Инстаграм новым постом.
В нем Джамала рассказала о том, как ее платье помогло украинцам.
«Может ли одежда быть элементом борьбы и сопротивления? Думаю, да. Как кейс – аукцион из Catawiki, на котором продали мое платье от Юлии Магдыч, а все средства передали на помощь украинцам. После этого Юля подарила мне новое. Как вам? Ок?)», - рассказала поклонникам певица.
На фото она позировала в том самом платье. Наряд был создан в стиле вышиванки. Платье было ярко-желтого цвета с вышитыми голубыми цветами на груди и рукавах. Открытые плечи наряда добавляли образу певицы ощущение свободы и независимости.
"Вот и возможность увидеть лицо Путина": Макрона и Шольца привезли на руины Ирпеня, видео
"Готова убивать украинских военных": женщина сделала признание на камеру, за что ей пришлось извиняться
Пылающий "Газпром": появились кадры нового огненного ЧП в россии, небо стало красным
"Тупиковая ситуация": россия может предложить сделку, что известно
У ВСУ нарисовалась более важкая проблема, чем нехватка тяжелого вооружения: Жданов рассказал подробности
Поклонники Джамалы не смогли пройти мимо ее поста.
«Лучшее сочетание цветов», «Вы очаровательны! Спасибо Вам за Ваш труд в поддержку Украины! Слава Украине!», «Восхищаюсь Вами, Вашей красотой и великим сердцем», «Великолепное платье! Под стать Красавице!», «Ох, красивезно!», - пишут люди.
Напомним, Слава Демин объяснил, что не так даже с противниками путина.
Как сообщала Politeka, Бабкина похвасталась развлечениями на отдыхе с мужем и детьми.
Также Politeka писала, что экс-жена Остапчука затаила зло на бывшего, телеведущий назвал причину.