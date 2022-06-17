Джамала рассказала о том, как одежда может стать элементом борьбы.

Как пишет Politeka.net, известная певица поделилась в Инстаграм новым постом.

В нем Джамала рассказала о том, как ее платье помогло украинцам.

«Может ли одежда быть элементом борьбы и сопротивления? Думаю, да. Как кейс – аукцион из Catawiki, на котором продали мое платье от Юлии Магдыч, а все средства передали на помощь украинцам. После этого Юля подарила мне новое. Как вам? Ок?)», - рассказала поклонникам певица.

На фото она позировала в том самом платье. Наряд был создан в стиле вышиванки. Платье было ярко-желтого цвета с вышитыми голубыми цветами на груди и рукавах. Открытые плечи наряда добавляли образу певицы ощущение свободы и независимости.

Поклонники Джамалы не смогли пройти мимо ее поста.

«Лучшее сочетание цветов», «Вы очаровательны! Спасибо Вам за Ваш труд в поддержку Украины! Слава Украине!», «Восхищаюсь Вами, Вашей красотой и великим сердцем», «Великолепное платье! Под стать Красавице!», «Ох, красивезно!», - пишут люди.

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