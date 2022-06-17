Як повідомляє Politeka.net, українська співачка Джамала розповів про неприємності, що сталися з нею після концерту в Словенії. Подробицями вона поділилася на своїй сторінці в Instagram-сторіз.
"Зі мною о сьомій ранку сталося дещо вдруге в житті. Через довгий переліт, через те, що всі включають кондиціонери я ввечері втратила свій голос. Мене продуло і я просто захрипла", - зізналася Джамала.
Вона додала, що молилася і робила все, щоб співати повноцінно на концерті ввечері. Тоді вона зрозуміла, як добре бути вдома, де є можливість сходити до свого фоніатору. Але в Словенії Джамалі довелося йти до лора, який просто зробив їй укол знеболюючого і відпустив.
"Я зробила все можливе, щоб повернути голос... Мені було дуже страшно. Це було вдруге в моєму житті", - додала артистка.
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