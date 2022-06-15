Як пише Politeka.net, співачка поділилася одкровенням у своєму Instagram.

Так, Джамала зізналася, що концерти завжди були для неї чимось особливим. За словами виконавиці, саме стоячи на сцені вона розкриває себе.

"Концерти для мене завжди є чимось дуже особливим-це як найкрасивіша прикраса, наряд, який одягаєш у важливі дні. Для мене це і зустріч з самою собою на сцені, тому що якою буде трек-лист, Така і я, і моя музика. Сумна, романтична, лірична... А те, як може керувати концертом саме публіка – це взагалі абсолютна магія!",- захопилася Джамала.

Зараз зірка готується до проведення свого першого концерту з початку повномасштабної війни. Джамала повідомила, що він відбудеться 16 червня в Словенії. Як зізналася співачка, пісні для нього вона підібрала так, щоб висловити, як зараз звучить Україна.

"На питання про найголовніше в концерті впевнено відповім: Live, Live, Live! І зараз як ніколи потрібно звучати потужно, глибоко, віртуозно, щоб показувати світові сучасну українську музику в кращому вигляді. Нехай все вийде!",- додала зірка.

Цей пост Джамала супроводила кадрами зі своїх попередніх концертів.

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