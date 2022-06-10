Як повідомляє Politeka.net, українська співачка Джамала зараз гастролює по світу, щоб зібрати кошти на ЗСУ і розповісти людям правду про війну. На своїй сторінці в Instagram вона повідомила, що знову вирушає в дорогу.
Вона зізналася, що на найближчі тижні запланована низка виступів і кілька повноцінних концертів, нарешті, з її музикантами.
"Сподіваюся, що ви будете з нами! Кожна зустріч, кожне знайоме обличчя серед глядачів — неймовірна підтримка", — написала Джамала.
Співачка показала графік виступів. Так, благодійні виступи заплановані:
"Його слова - порожній звук": Кулеба нагадав, як Макрон і Шольц вже ставали жертвами обману путіна
"Росія тільки цього і чекає": посол Британії попередила українців про складний період і назвала терміни
"Призведе до краху російської армії": американський офіцер розкрив два сценарії завершення війни в Україні
14-річна дочка Кошового з "Квартал 95" за кордоном вразила зовнішністю: "Неймовірно красива"
Кароль чесно розповіла, що втратила через вторгнення і як справляється тепер: "Я собі заборонила..."
- 11/06 Торун, Польща
- 16/06 Свєта Трійця-в-Словенських Горицях, Словенія
- 18/06 Санта-Крус-де-Тенеріфе, Іспанія
- 21/06 Амстердам, Нідерланди
- 25/06 Glastonbury Festival, Великобританія.
Співачка позувала в аеропорту в стильному оверсайз комбінезоні темно-синього кольору. На плечах у неї висів рюкзак. Джамала доповнила свій образ сережками, кулончиками у вигляді українського герба і яскравими кросівками на високій підошві. На її обличчі було мінімум макіяжу.
Нагадаємо, Джамала засумувала за кордоном і показала, хто чекає її в Тернополі.
Як писала Politeka, Джамала розповіла, як її "накрило" посеред Нью-Йорка.
Також Politeka писала, що Джамала засвітилася в гримерці в недбалому образі, чесне фото.