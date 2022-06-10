Співачка не боїться сміливих нарядів навіть у повсякденному житті і з задоволенням демонструє стрункі форми в яскравих аутфітах.

Як повідомляє Politeka.net, українська співачка Джамала зараз гастролює по світу, щоб зібрати кошти на ЗСУ і розповісти людям правду про війну. На своїй сторінці в Instagram вона повідомила, що знову вирушає в дорогу.

Вона зізналася, що на найближчі тижні запланована низка виступів і кілька повноцінних концертів, нарешті, з її музикантами.

"Сподіваюся, що ви будете з нами! Кожна зустріч, кожне знайоме обличчя серед глядачів — неймовірна підтримка", — написала Джамала.

Співачка показала графік виступів. Так, благодійні виступи заплановані:

11/06 Торун, Польща

16/06 Свєта Трійця-в-Словенських Горицях, Словенія

18/06 Санта-Крус-де-Тенеріфе, Іспанія

21/06 Амстердам, Нідерланди

25/06 Glastonbury Festival, Великобританія.

Співачка позувала в аеропорту в стильному оверсайз комбінезоні темно-синього кольору. На плечах у неї висів рюкзак. Джамала доповнила свій образ сережками, кулончиками у вигляді українського герба і яскравими кросівками на високій підошві. На її обличчі було мінімум макіяжу.

Нагадаємо, Джамала засумувала за кордоном і показала, хто чекає її в Тернополі.

Як писала Politeka, Джамала розповіла, як її "накрило" посеред Нью-Йорка.

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