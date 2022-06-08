Популярна українська співачка Джамала, яка нещодавно їздила в США з благодійними концертами і прикрасила обкладинку німецького журналу, часто ділиться з шанувальниками моментами зі свого життя в Instagram.

З початку війни Джамала відвезла двох синів за кордон-зараз вони живуть в турецькому Стамбулі. І цього разу на своїй сторінці артистка показала рідкісні кадри з прогулянки містом. На знімках можна помітити, як підросли діти української зірки. Схоже, під час прогулянки зіркова мама і дітки весело провели час і відвідали багато цікавих місць.

У підписі до публікації Джамала написала: "Звичайна радість вперше за три місяці вийти на прогулянку з дітьми в центр Стамбула. Показати їм місто. Відчуття ніби з минулого життя. Без зайвих слів". Шанувальники не пройшли повз і тут же почали коментувати фото співачки з малюками, засинаючи їх компліментами.

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