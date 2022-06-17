Як пише Politeka.net, Святослав Вакарчук - відомий український артист. Також зірку звали бути тренером талант-шоу"Голос країни". Там знаменитість і познайомився з молодим даруванням Христиною Соловій, яка йшла цілеспрямовано саме до нього. Святослав допомагав дівчині не тільки під час проекту, але і після, ставши її продюсером. Христина і зараз продовжує займатися творчістю, але і не забуває про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

На новому фото Христина була в джинсовому міні і топіку, а образ доповнила білою сорочкою, яку спустила на плечі. Зірка гуляла в босоніжках повз старовинну будівлю, дозволивши себе сфотографувати в профіль.

"Додому", - лаконічно написала Христина.

Після цього Соловій показала могилу легендарного українця Симона Петлюри. Варто відзначити, що поховання знаходиться на одному з найвідоміших кладовищ Парижа - Монпарнас.

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