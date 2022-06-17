Как пишет Politeka.net, Святослав Вакарчук - известный украинский артист. Также звезду звали быть тренером талант-шоу "Голос країни". Там знаменитость и познакомился с молодым дарованием Кристиной Соловий, которая шла целенаправлено именно к нему. Святослав помогал девушке не только во время проекта, но и после, став ее продюсером. Кристина и сейчас продолжает заниматься творчеством, но и не забывает об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
На новом фото Кристина была в джинсовом мини и топике, а образ дополнила белой рубашкой, которую спустила на плечи. Звезда гуляла в босоножках мимо старинного здания, позволив себя сфотографировать в профиль.
"Домой", - лаконично написала Кристина.
"Вот и возможность увидеть лицо Путина": Макрона и Шольца привезли на руины Ирпеня, видео
По 2 тыс. гривен три месяца подряд: кто из украинцев в ближайшее время получит новые выплаты
Полякова разгневала украинцев, рассказав о проблемах с финансами: "Дайте номер карты этой бедолаги, мы скинемся..."
"Очень сложная ситуация": эксперт раскрыл, что даст россиянам захват Северодонецка
Тысячи украинцев не получат ни пенсий, ни соцвыплат, в Минсоцполитики назвали причину: "Мы не можем..."
После этого Соловий показала могилу легендарного украинца Симона Петлюры. Стоит отметить, что захоронение находится на одном из самых известных кладбищ Парижа - Монпарнас.
Напомним, любимица Вакарчука Соловий впечатлила видом в джинсовом мини
А еще Politeka сообщала, что любимица Вакарчука призналась, что ее сильно растрогало в Португалии
Также Politeka писала, что любимица Вакарчука Соловий впечатлила образом, экс-муж Дорофеевой Дантес оценил