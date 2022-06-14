Как пишет Politeka.net, Кристина Соловий - известная украинская певица. Девушка прославилась благодаря учавствию на проекте "Голос країни", где у нее был тренером Святослав Вакарчук. После проекта артист некоторое время продюсировал молодое дарование. Сейчас певица продолжает работать над новыми песнями, но и не забывает об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

На новом фото Кристина показалась в красном топике и джинсовом мини. Звезда стояла на узеньком балконе, позируя над улочкой. Певица эффектно выгнулась, позируя для фотографа.

"Красиво расположились в Париже", - написала Кристина в своем новом сторис, которое разместила в своем блоге.

кристина соловий

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