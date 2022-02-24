Как пишет Politeka.net, Соловий полюбилась многим украинцам благодаря участию в шоу «Голос країни». Ее тренером был Святослав Вакарчук, который после проекта стал продюсировать молодую исполнительницу. Сейчас Соловий уже зарекомендовала себя как талантливую самостоятельную артистку.
В новом посте певица решила доступным ей способам поддержать украинских воинов в это непростое для страны время.
«Я несу мир. Мир возможен только после победы. Эта песня для всех, кто берет в руки оружие, чтобы отстоять Украину и наше право на существование. Вы несете мир. Спасибо Андрею Балану, моему другу по духу за толчок, веру и жгучие строки, легшие в эту песню», написала певица.
Она поделилась видео, на котором исполняет эмоциональную композицию.
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Поклонники певицы тут же отреагировали.
«Замечательно», «Такие песни сейчас очень нужны», «До мурашек, Кристина», «Как всегда непревзойденные, чувственные и правдивые слова», «Давайте распространять эту песню и поддерживать армию», - пишут люди.
Напомним, любимица Вакарчука Соловий зацепила украинцев заявлением о языке.
Как сообщала Politeka, любимица Вакарчука Соловий зажгла на концерте в чересчур коротком платье.
Также Politeka писала, что любимица Вакарчука Соловий зажгла на концерте в чересчур коротком платье.