Украинская певица Кристина Соловий посвятила эмоциональную песню всем защитникам Украины, которые в эти минуты сражаются за нашу страну.

Как пишет Politeka.net, Соловий полюбилась многим украинцам благодаря участию в шоу «Голос країни». Ее тренером был Святослав Вакарчук, который после проекта стал продюсировать молодую исполнительницу. Сейчас Соловий уже зарекомендовала себя как талантливую самостоятельную артистку.

В новом посте певица решила доступным ей способам поддержать украинских воинов в это непростое для страны время.

«Я несу мир. Мир возможен только после победы. Эта песня для всех, кто берет в руки оружие, чтобы отстоять Украину и наше право на существование. Вы несете мир. Спасибо Андрею Балану, моему другу по духу за толчок, веру и жгучие строки, легшие в эту песню», написала певица.

Она поделилась видео, на котором исполняет эмоциональную композицию.

Поклонники певицы тут же отреагировали.

«Замечательно», «Такие песни сейчас очень нужны», «До мурашек, Кристина», «Как всегда непревзойденные, чувственные и правдивые слова», «Давайте распространять эту песню и поддерживать армию», - пишут люди.

Напомним, любимица Вакарчука Соловий зацепила украинцев заявлением о языке.

Как сообщала Politeka, любимица Вакарчука Соловий зажгла на концерте в чересчур коротком платье.

Также Politeka писала, что любимица Вакарчука Соловий зажгла на концерте в чересчур коротком платье.