Популярна українська співачка і модель Даша Астаф'єва, яка під час війни залишилася в Києві і активно працювала на волонтерській кухні, часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. так, цього разу зіркова красуня опублікувала в сторіс кадр з бекстейджа зйомки зі своїми дівчатками, і пообіцяла щось гаряче.

На фотографії Даша і її подруги відображені в цікавій локації, мабуть саме там проходила фотосесія. Перед камерою зірка з'явилася в спокусливій темній сукні, яка прилягає до тіла і підкреслює всі апетитні принади. Волосся моделі зібране у високий тугий пучок, а на її обличчі яскравий макіяж з червоною помадою. Даша загадково дивиться в камеру, інтригуючи цією новою фотосесією.

"Можете собі уявити, що ми назнімали... Огнище", - підписала сторіс Астаф'єва, натякаючи на чергову гарячу фотосесію, яких у неї дуже багато. Схоже, артистка вже трохи відійшла від переживань перших днів війни, і повернула в своє життя улюблені пікантні фотосесії.

Нагадаємо, "Рідко кому вдається": Огневич в стильному костюмчику показала, на чому її "зловили" за кордоном.

Як повідомляла Politeka, "Вже не секрет": ведучий "Маски" Остапчук розповів, як погодився на пропозицію Полякової.

Також Politeka писала, що "Тому що Україна перемогла": кума Дзідзьо Цибульська висловилася про перенесення Євробачення до Британії.