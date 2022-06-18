Популярный украинский телеведущий и шоумен, ведущий шоу "Маска" Владимир Остапчук, который сейчас выпускает свое юмористическое шоу, часто делится с поклонниками подробностями своей жизни в Instagram. Так, в этот раз шоумен рассказал в сети, что присоединился к инициативе Оли Поляковой для поддержки боевого духа ВСУ.
Суть проекта в том, что звезды шоу-бизнеса по запросам пользователей записывают видеопоздравления и передают приветы украинским защитникам на передовой. Эту инициативу предложила певица Оля Полякова, а Владимир один из первых, кто к ней присоединился.
В своих Instagram-сторис Остапчук еще раз напомнил украинцам, как можно оставить заявку на поздравление и рассказал подробнее о проекте.
"Ну уже не секрет, что я присоединился к звездной инициативе Оли Поляковой, где мы с другими селебрити украинского шоу-бизнеса поздравляем наших военных с днями рождения или просто передаем приветы от родных и близких. Для того, что поддержать наш боевой дух и вместе к победе с ВСУ. Поэтому еще раз я прикладываю ссылку, чтобы ничего не пропустить, и чтобы у вас была возможность передать эти приветствия. Поэтому – вэлкам", - рассказал Вова в своих сторис.
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