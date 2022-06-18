Популярная украинская певица Оля Цибульская, которая является кумой шоумена Дзидзьо, часто делится с поклонниками подробностями своей жизни на странице в Instagram. Так, в этот раз Оля не сдержалась и записала в сторис видео в котором высказала свое возмущение идеи перенести "Евровидение-2023" в Великобританию.

По словам Оли, Украина победила на конкурсе в Италии в 2022 году, поэтому по праву должна принимать конкурс у себя в следующем году. Также в своих сторис звезда призвала европейских лидеров поскорее передать в Украину обещанное вооружение.

"Конкурс Евровидение заявили, будто следующий конкурс, который по праву должен проходить у нас в Украине состоится в Британии. Я с этим категорически не согласна. Во-первых, потому что Украина победила. А еще Евровидение должно состояться тут, потому что Украина победила всех оккупантов, которые приехали на нашу землю. И победила, в первую очередь, благодаря нашим военным, нашему отважному народу, и тому оружию, которое Евросоюз все никак не довезет", - сказала Цибульская в сторис.

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