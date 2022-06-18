Як пише Politeka.net, Анна Богдан - учасниця проекту" Холостяк " з Михайлом Заливако. Зірка перемогла на проекті, завоювавши серце головного героя. Пара довгий час зустрічалася, але нещодавно стало відомо про розставання. А напередодні Богдан показала, з ким тепер спить. Як виявилося, кішка Михайла залишилася у Анни. Богдан вирішила в нових сторіс розповісти, як так сталося.
"Я її вкрала", - відразу пожартувала Анна.
"Бублик дуже депресує під час будь-якого переїзду. А на початку війни ми багато разів переїжджали в різні місця, тому Бублика залишили у моєї мами. Зараз вона зі мною", - сказала Богдан.
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