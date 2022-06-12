На своей странице в Instagram Анна призналась, что приняла окончательное решение.
"Очень много вопросов задают мне: где делся Миша? почему нет Миши? вы разошлись? и так далее... Я очень долго не могла найти в себе силы, чтобы сказать вам.... Иначе бы посыпалось еще больше вопросов, которые меня просто разбили бы еще больше. К сожалению, наши отношения закончились, это мое окончательное решение. Это решение далось мне тяжело", - рассказала Богдан.
Победительница "Холостяка" поблагодарила всех, кто беспокоился и следил за ее отношениями с Михаилом Заливако.
"Наше знакомство было самым интересным, очень классная история, которую я всегда буду помнить", - написала Анна и попросила не спрашивать, что именно случилось, и дать ей возможность спокойно прожить этот эпизод.
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На печальную весть отреагировал ведущий шоу "Холостяк" Григорий Решетник и его жена.
"Анюта, Мишань, ну перестаньте - вы такая классная пара", — написала в комментариях Кристина Решетник.
"Нееееет. Обнимаем вас", — сожалеет Григорий.
Украинцы также надеются, что Анна Богдан и Михаил Заливако еще помирятся:
"Я думаю, вы помиритесь )Вы очень красивая пара)невероятные)у всех бывают сложности";
"Реально. Вы не можете так просто сдаться. Возможно просто нужно время";
"ну где же та любовь исчезает, а??? ну как так-то,так радовались за вас".
Напомним, Дантес после расставания с Надей Дорофеевой показал, как цепляет девушек.
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