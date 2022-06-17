Победительница "Холостяка" Анна Богдан после расставания с Михаилом Заливако показала, кто теперь греет ее ночами.

Как пишет Politeka.net, Анна Богдан - участница проекта "Холостяк" с Михаилом Заливако. Девушке удалось победить в финале, где с ней за сердце главного героя сражалась Юлия Бельченко. После проекта пара долгое время встречалась, но недавно таки рассталась, о чем сообщила Анна в своем блоге Инстаграм.

Многие украинцы сразу предположили, что это такой сценарий и на проекте "Холостяк" только шоу, а не настоящий поиск партнера. Но Анна успела опровергнуть данные предположения.

А после этого Богдан решила показать в своих сторис, с кем она теперь засыпает ночами. Но кадрах можно увидеть кота, который лежал рядом с ней.

"Доброй ночи", - написала Анна своим фанатам.

На втором сторис Богдан продолжила показывать своего любимца и нарисовала сердечко.

Напомним, победительница "Холостяка" Анна Богдан честно ответила, были ли ее отношения с Заливако контрактом

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