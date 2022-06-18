Победительница "Холостяка" Анна Богдан показала кошку Михаило Заливако, которая теперь с ней.

Как пишет Politeka.net, Анна Богдан - участница проекта "Холостяк" с Михаилом Заливако. Звезда победила на проекте, завоевав сердце главного героя. Пара долгое время встречалась, но недавно стало известно о расставании. А накануне Богдан показала, с кем теперь спит. Как оказалось, кошка Михаила осталась у Анны. Богдан решила в новых сторис рассказать, как так произошло.

"Я ее украла", - сразу подшутила Анна.

"Бублик очень депрессует во время какого-либо переезда. А в начале войны мы много раз переезжали в разные места, поэтому Бублика оставили у моей мамы. Сейчас она со мной", - сказала Богдан.

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