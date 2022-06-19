Популярна українська співачка і модель Даша Астаф'єва, яка під час війни залишилася в Києві, почала готувати їжу для ЗСУ, зайнялаьс волнтерством і припинила концерти. При цьому артистка припинила і модні фотосесії для журналів.

Через майже чотири місяці Даша вперше вибрала сміливий образ і перетворилася на фатальну Діву заради нової зйомки: "вчора згадала, що я модель".

Як відомо, артистка вже давно експериментує з нарядами для трендових зйомок, змінює зачіски і не приховує своїх форм. Для більш дорослих зйомок Даша воліє всега інеобичние акценти.

Також Даша опублікувала в сторіс кадр з бекстейджа зйомки зі своїми дівчатками, і пообіцяла щось гаряче.

На фотографії Даша і її подруги відображені в цікавій локації, мабуть саме там проходила фотосесія. Перед камерою зірка з'явилася в спокусливій темній сукні, яка прилягає до тіла і підкреслює всі апетитні принади. Волосся моделі зібране у високий тугий пучок, а на її обличчі яскравий макіяж з червоною помадою. Даша загадково дивиться в камеру, інтригуючи цією новою фотосесією.

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