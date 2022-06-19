Популярная украинская певица и модель Даша Астафьева, которая во время войны осталась в Киеве, начала готовить еду для ВСУ, занялаьс волнтерством и прекратила концерты. При этом артистка прекратила и модные фотосессии для журналов.

Спустя почти четыре месяца Даша впервые выбрала смелый образ и превратилась в роковую диву ради новой съемки: "Вчера вспомнила, что я модель".

Как известно, артистка уже давно экспериментирует с нарядами для трендовых съемок, меняет прически и не скрывает своих форм. Для более взрослых съемок Даша предпочитает всега инеобычные акценты.

Также Даша опубликовала в сторис кадр из бэкстейджа съемки со своими девочками, и пообещала нечто горячее.

На фотографии Даша и ее подруги запечатлены в интересной локации, видимо именно там проходила фотосессия. Перед камерой звезда появилась в соблазнительном темном платье, которое прилегает к телу и подчеркивает все аппетитные прелести. Волосы модели собраны в высокий тугой пучок, а на ее лице яркий макияж с красной помадой. Даша загадочно смотрит в камеру, интригуя этой новой фотосессией.

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