Як пише Politeka.net, Володимир Дантес - відомий український артист. Зірка прославився завдяки "Фабриці зірок", а зараз активно займається творчістю після великої перерви. Нещодавно Володимир розлучився з Надею Дорофєєвою, після чого активно з'явилися чутки, що Дантес закрутив роман з Дашею Кацуріною, а Надя з Мішею Кацуріним. Не забуває Володимир і про Instagram, де ділиться всім цікавим.
А цього разу зірка вирішив показати, як проводить час з пацанами.
"Зібралися з пацанами", - написав Володимир.
Також артист продемонстрував, що сьогодні у них в меню молода картопля.
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На другому сторіс Дантес вже хвалився тазиком черешні.
"Ну, кааайф", - написав Володимир.
Нагадаємо, Дантес після розлучення з Дорофєєвою розповів, Для кого тепер виступає
А ще Politeka повідомляла, що Дантес їдко "пройшовся" по висловлюваннях Медведєва про існування України
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