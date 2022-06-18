Співак Володимир Дантес, який нещодавно розлучився з Надею Дорофєєвою, показав, як проводить час з пацанами.

Як пише Politeka.net, Володимир Дантес - відомий український артист. Зірка прославився завдяки "Фабриці зірок", а зараз активно займається творчістю після великої перерви. Нещодавно Володимир розлучився з Надею Дорофєєвою, після чого активно з'явилися чутки, що Дантес закрутив роман з Дашею Кацуріною, а Надя з Мішею Кацуріним. Не забуває Володимир і про Instagram, де ділиться всім цікавим.

А цього разу зірка вирішив показати, як проводить час з пацанами.

"Зібралися з пацанами", - написав Володимир.

Також артист продемонстрував, що сьогодні у них в меню молода картопля.

На другому сторіс Дантес вже хвалився тазиком черешні.

"Ну, кааайф", - написав Володимир.

Нагадаємо, Дантес після розлучення з Дорофєєвою розповів, Для кого тепер виступає

А ще Politeka повідомляла, що Дантес їдко "пройшовся" по висловлюваннях Медведєва про існування України

Також Politeka писала, що екс-чоловік Дорофєєвої Дантес засвітився з Кацуріною на вокзалі



