Популярный украинский исполнитель Владимир Дантес, который недавно объявил о расставании с Надей Дорофеевой после 11 лет отношений, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звездный холостяк выложил в сторис кадр со своего выступления. Как оказалось, артист сыграл концерт для украинских бойцов.

На фотографии, которую показал Владимир, его можно увидеть на уличном концерте. Он стоит на небольшой сцене, а перед ним в ряд стоят скамейки, на которых сидят люди. Снимок сделан таким образом, чтобы не было видно ничего лишнего.

В подписи к фотографии Дантес поделился впечатлениями от этого концерта. "Сегодня выступал для бойцов. Что сказать, это нереальный кайф! Они такие кайфовые! Эти улыбки и моменты, когда они могут попеть, посмеяться, когда с ними общаешься о жизни, обо всем… не заменит ничего. Нереальное ощущение. Спасибо вам", - подписал сторис Дантес.

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