Об этом бывший муж Нади Дорофеевой и украинский певец Владимир Дантес рассказал в новом посте на своем Инстаграм.
Певец в Киеве выступил перед раненными бойцами и устроил сбор средств для помощи военным.
Артист поделился фото, сделанным во время его выступления. На снимке Дантес в красных штанах и черной майке вовсю выступал перед людьми с гитарой в руках.
«Спасибо каждому, кто пришел и поддержал. Каждому за каждую копейку. Сегодня было мое первое выступление за 3 месяца. Я в шоке от эмоций и того, что мы можем так собраться и смотреть в глаза друг другу и радоваться. Спасибо всем, кто защищает страну. Мы будем помогать, как только можем», - эмоционально написал Дантес.
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Украинцы тут же отреагировали.
«Спасибо вам за хорошее настроение», «Завидный жених», «Файный мужчина», «Брюки огонь», «Боже, какой красавец! Спасибо, что наконец-то поете и поддерживаете наших бойцов, и вообще всех нас, потому что хочется так мира», - пишут люди.
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