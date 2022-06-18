Певец Владимир Дантес, который недавно расстался с Надей Дорофеевой, показал, как проводит время с пацанами.

Как пишет Politeka.net, Владимир Дантес - известный украинский артист. Звезда прославился благодаря "Фабрике звезд", а сейчас активно занимается творчеством после большого перерыва. Недавно Владимир расстался с Надей Дорофеевой, после чего активно появились слухи, что Дантес закрутил роман с Дашей Кацуриной, а Надя с Мишей Кацуриным. Не забывает Владимир и об Инстаграм, где делится всем интересным.

А в этот раз звезда решил показать, как проводит время с пацанами.

"Собрались с пацанами", - написал Владимир.

Также артист продемонстрировал, что сегодня у них в меню молодой картофель.

На втором сторис Дантес уже хвастался тазиком черешни.

"Ну, кааайф", - написал Владимир.

Напомним, Дантес после развода с Дорофеевой рассказал, для кого теперь выступает

А еще Politeka сообщала, что Дантес едко "прошелся" по высказываниям Медведева о существовании Украины

Также Politeka писала, что экс-муж Дорофеевой Дантес засветился с Кацуриной на вокзале



