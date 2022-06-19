Популярний український телеведучий і продюсер Юрій Горбунов, який під час війни залишився в Києві і разом з дружиною Катею Осадчою зайнявся благодійністю та волонтерством, часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram.

Так, цього разу шоумен показав кадри, як разом із зірковими колегами побував на виставці про дитячу лікарню "Охматдит" і звернувся до медиків з приводу професійного свята. Як виявилося, в Київському River Mall відбулася виставка, присвячена лікарям, які рятували дитячі життя під час бойових дій і продовжують робити це і зараз. Судячи зі знімків, на захід Юрій прийшов разом з колегою Соломією Вітвіцькою.

У підписі до публікації Горбунов написав: "Фотовиставка до Дня медичного працівника від клініки "Охматдит"! В Рівері молі! Фотографії з перших днів війни! Про справжній подвиг українських медиків, які рятували дітей цілодобово, здійснюючи операції і складні медичні процедури прямо в бомбосховищі! Вони просто жили в клініці, не боячись ні повітряної тривоги, ні тих перестрілок, які йшли на вулиці, поруч з клінікою! Окреме спасибі директору клініки "Охматдит" Володимиру Жовніру за все! Великі люди! З професійним святом вас!".

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