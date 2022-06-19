Популярный украинский телеведущий и продюсер Юрий Горбунов, который во время войны остался в Киеве и вместе с женой Катей Осадчей занялся благотворительностью и волонтерством, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram.

Так, в этот раз шоумен показал кадры, как вместе со звездными коллегами побывал на выставке о детской больнице "Охматдет" и обратился к медикам по поводу профессионального праздника. Как оказалось, в киевском River Mall состоялась выставка, посвященная врачам, которые спасали детские жизни во время боевых действий и продолжают делать это и сейчас. Судя по снимкам, на мероприятие Юрий пришел вместе с коллегой Соломией Витвицкой.

В подписи к публикации Горбунов написал: "Фотовыставка ко Дню медицинского работника от клиники "Охматдет"! В Ривере моли! Фотографии с первых дней войны! О настоящем подвиге украинских медиков, которые спасали детей круглосуточно, совершая операции и сложные медицинские процедуры прямо в бомбоубежище! Они просто жили в клинике, не боясь ни воздушной тревоги, ни тех перестрелок, которые шли на улице, рядом с клиникой! Отдельное спасибо директору клиники "Охматдет" Владимиру Жовниру за все! Великие люди! С профессиональным праздником вас!".

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