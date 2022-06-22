Як пише Politeka.net, модельєр поділився в Instagram зворушливим зверненням в пам'ятний день, чим привернув до себе увагу. При цьому Андре Тан також отримав безліч відгуків від шанувальників, які розділили його думку.

"День скорботи і пам'яті🇺 🇦. У день скорботи і пам'яті жертв війни я закликаю кожного, хто читає цей пост, на хвилину зупиниться. Виберіться зі звичної рутини і просто помовчіть хвилину. Помовчіть в пам'ять про всіх діток, воїнів, мирних громадян, які склали свої голови в цій воістину героїчній війні.

Всі вони-герої! Виділіть всього хвилину часу, помовчіть, прославте їх! Команда Andre TAN@atan.ua має соціально усвідомлену позицію, ми допомагаємо нашій країні щодня. На сьогоднішній день ми відшили вже більше 20 000 одиниць гуманітарної допомоги» - висловився дизайнер.

Раніше популярний український виконавець, продюсер і шоумен Андрій Данилко, більш відомий під сценічним чином Вєрки Сердючки, зі сценічною "мамою" Інною Білоконь, дав концерт в київському метро. А після концерту вони з Інною влаштували незвичайну фотосесію.

На нових знімках можна побачити, що Андрій сильно схуд за останній час. Він з'явився на фото в темному спортивному вбранні з кепкою на голові і маскою на обличчі.

Нагадаємо, Андре Тан зважився на нові одкровення про хворобу, розлучення і хто йому допоміг.

Як повідомляла Politeka, Андре Тан переживає втрату важливої для себе людини.

Також Politeka писала, що 39-річний Андре Тан з самого ранку опинився під крапельницею.