Как сообщает Politeka.net, известный украинский дизайнер Андре Тан опубликовал в своем Instagram пост-посвящение известному французскому модельеру Тьерри Мюглеру, который умер 23 января в возрасте 74 лет.

В своем посту Андре Тан показал фото и написал о Тьерри Мюглере, каким он его знал и за что его любил.

"Лучшие уходят рано. Прощай, Тьерри Мюглер #RIP. Великий французский модельер, который открыл во мне грань “невозможное — возможно”, вчера ушел из жизни. Будучи совсем юным парнем, я включал ночью телевизор и смотрел его показы на неделях моды в Париже и не понимал, как на такое вообще способна человеческая фантазия", - написал Тан.

Пользователи в комментариях присоединились к соболезнованиям: "Уходит эпоха гения. Его имя останется в кодексе моды. Андре, спасибо за пост", "Очень жалко, его парфюм Womanitу – шедевр", "Благодарим за шедевры. Он был Гением", "Это произведение искусства, а не платья, супер!", "Тьерри был гениален", "Очень жаль", "Фантастически красивые наряды".

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