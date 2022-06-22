Как пишет Politeka.net, модельер поделился в Инстаграм трогательным обращением в памятный день, чем привлек к себе внимание. При этом Андре Тан также получил множество откликов от поклонников, разделивших его мнение.

«День скорби и памяти 🇺🇦. В день скорби и памяти жертв войны я призываю каждого, кто читает этот пост, на минуту остановится. Выберитесь из привычной рутины и просто помолчите минуту. Помолчите в память обо всех детках, воинах, мирных гражданах, которые сложили свои головы в этой поистине героической войnе.

Все они – герои! Выделите всего минуту времени, помолчите, восславьте их! Команда Andre TAN@atan.ua имеет социально осознанную позицию, мы помогаем нашей стране каждый день. На сегодняшний день мы отшили уже более 20 000 единиц гуманитарной помощи» - высказался дизайнер.

Ранее популярный украинский исполнитель, продюсер и шоумен Андрей Данилко, более известный под сценическим образом Верки Сердючки, со сценической "мамой" Инной Белоконь, дал концерт в киевском метро. А после концерта они с Инной устроили необычную фотосессию.

На новых снимках можно увидеть, что Андрей сильно похудел за последнее время. Он появился на фото в темном спортивном наряде с кепкой на голове и маской на лице.

Напомним, в сети всплыло редкое фото маленькой Нади Дорофеевой на руках у отца.

Как сообщала Politeka, Остапчук растрогал кадрами с сыном, с которым экс-жена не дает поговорить 4 месяца.

Также Politeka писала, что Кошевой из "Квартал 95" наконец-то встретился с женой и дочерью, трепетные кадры.