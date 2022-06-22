Популярна українська актриса і зірка реаліті-шоу "Холостячка" Ксенія Мішина, яка зараз разом з сином живе за кордоном, часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зіркова красуня виклала у своєму мікроблозі чарівне фото і поділилася своїми роздумами про пандемію і війну.

У своєму пості Ксенія підняла тему того, що, А раптом наш найщасливіший час сьогодні.

"Пам'ятаєте, як була корона і все змістилося з ніг на голову, ми скаржилися і страшно страждали, що світ не буде колишнім... а тепер багато хто з нас віддали б все за те, щоб повернути той момент, коли у нас просто не стало можливості подорожувати і вести звичний побут. А тепер війна! І я думаю, що ж там за поворотом може бути ще? Як і під час корони, зараз я бачу дві категорії людей: одні скаржаться, страждають і нескінченно звинувачують всіх навколо, інші продовжують намагатися радіти і любити життя, і тільки на 10-й хвилині розмови ти можеш дізнатися, що у них хтось загинув. Виходить, що війна просто підсвітила?",- написала Мішина.

"І ось я думаю, війна прийшла, підняла у нас ненависть, біль, образи, страхи, ми повинні їх прожити, пережити і жити далі, щоб подарувати Україні щасливі покоління після нас. А значить, зараз ми все це примножуємо...", - підсумувала Ксенія.

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