Молодший син Олександр з'явився на світ в кінці листопада 2020 року.

Як повідомляє Politeka.net, український телеведучий Григорій Решетник і його дружина Христина Решетник - багатодітні батьки. Пара виховує трьох синів, молодшому з яких вже виповнилося 1,5 року. Щаслива мама вирішила показати в Instagram, наскільки вже виріс хлопчик.

Христина Решетник не раз відзначала, що їх молодший син Саша з кожним днем все більше стає схожим на свого зоряного тата. Дійсно риси обличчя хлопчика дуже нагадують батьківські.

Крім того, виявляється "міні Гриша" дуже любить поїсти, їжа буквально його хобі і сенс життя.

"Сашуня їсть цілодобово. І найбільша істерика може початися, якщо випадково закрити двері на кухню або холодильника", - зізналася в підписі до знімка Христина Решетник.

Варто нагадати, що Христина і Григорій Решетник виховують трьох синів: старші Іван і Дмитро народилися в 2013-му і 2017 році, а молодший Олександр з'явився на світ в кінці листопада 2020 року.

Нагадаємо, дружина Решетника зачарувала дітьми і показала, чим вони зайняті влітку.

Як повідомляла Politeka, маленькі діти Решетника дотримуються особливого ритуалу.

Також Politeka писала, багатодітний батько Решетник без зайвого шуму отримав важливий документ.