Христина Решетник розповіла, що до неї підійшов син і заявив, що хоче підтримати ЗСУ.

Як повідомляє Politeka.net, український телеведучий Григорій Решетник і його дружина Христина Решетник - багатодітні батьки. Старший син пари Дмитро підійшов до мами і попросив її записати звернення до українських захисників. Христина поділилася зворушливим відео на своїй сторінці в Instagram.

Христина Решетник розповіла, що до неї підійшов син і заявив, що хоче підтримати ЗСУ, тому що вони борються за нас і повинні знати, що Україна - сильна і Україна точно переможе. Тому і вирішив записати для них відео.

"Україна в моєму серці! Україна переможе! Слава Україні! Героям Слава!", - звернувся Діма до українських захисників і мило посміхнувся в кінці.

Хлопчик також додав, що коли виросте, то обов'язково побудує магазин з усією необхідною зброєю для наших воїнів, щоб вони приходили туди і собі брали, скільки треба.

Дмитро зворушив українців, про що вони написали в коментарях: "У мене сльози на очах! Все буде Україна!", "Спасибі тобі, Дмитрик за тебе. В України точно світле вільне майбутнє", "Ангел маленький. Дякую батькам за таке українське щастя".

Нагадаємо, дружина Решетника зачарувала дітьми і показала, чим вони зайняті влітку.

Як повідомляла Politeka, маленькі діти Решетника дотримуються особливого ритуалу.

Також Politeka писала, багатодітний батько Решетник без зайвого шуму отримав важливий документ.