Как пишет Politeka.net, Оля Мартыновская является известным шеф-поваром и судьей проекта "МастерШеф", который сделал ее популярной в социальных сетях. Сейчас Ольга часто общается с поклонниками в Инстаграмме и рассказывает о своей жизни.



«Уля @advokat_praha устроила аукцион в инсти. Саша @paparatce приобрел нашу коллекционную @100recipes.book за 2 000€. Заказали на них 2 тепловизора. Маленькими шагами. С большими украинскими сердцами идем дальше, не опуская рук, не теряя надежды! Делайте то, что вы можете сделать! Хвалите себя! И снова делайте, что можете! Keep going 💙

И Вов @yaroslavskyi_vova пора уже новую книгу давать миру, чтобы пахло Украиной на весь мир, вкусно пахло 💙» - прокомментировала события последних дней Мартыновская.

Также Мартыновская решила показать кадры со своей дочерью Верой. Ольга сделала селфы, обнимая маленькую дочь. Мать с дочерью легонько улыбнулись, добавляя теплоты и трогательность кадра.

"Последняя неделя эмоциональное состояние было где-то на уровне плинтуса. Только когда что-то делаю даже маленькое для людей, для страны, мне становится немного лучше", - написала Ольга.

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