Как пишет Politeka.net, Ольга Мартыновская - популярный украинский шеф-повар. Она уже не раз была судьей проекта "Мастер шеф" и успела запомниться поклонникам шоу благодаря своим высказываниям. Также Мартыновская ведет социальные сети, где общается с украинцами.

Так, в этот раз Ольга рассказала о своем папе и решила продвигать его труды:

«Это я – Оля, а рядом мой отец Петр! С самого детства он занимается пчеловодством, потому что дедушка мой покойный Василий тоже был пасечником всю жизнь. Пусть сегодня в день Отца (классно, что он сейчас существует) начнет свою жизнь его медовая страничка!

Попробую сделать из отца социально активного пчеловода. Здесь он будет продавать свой мед без капли примесей или сахара. Будет рассказывать о жизни в пасеке и пользе пчелиного продукта. Они у меня такие классные – Ма и Па💙» - поделилась Мартыновская.

Ранее Ольга решила показать, к кому так спешила на свидание через ливень, который ее настиг накануне.

"Это будет самое важное свидание", - писала Ольга.

"Тоже еду во Львов на свидание. Едем с Верой на свидание с родителями. Решили, что нужно вдохновить друг друга. Потому что кислорода мало осталось", - рассказала Ольга, сидя в авто.

Напомним, Мартыновская из "Мастер Шеф" заинтриговала украинцев своими планами

А еще Politeka сообщала, что Мартыновская из "Мастер Шеф" показала, какой красавицей-спортсменкой растет ее дочь

Также Politeka писала, что грустная Мартыновская из "Мастер Шеф" сделала неожиданное признание