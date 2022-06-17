Шеф-повар Ольга Мартыновская, звезда "Мастер Шеф", показала, к кому так спешила на свидание, поделившись счастливыми кадрами в Инстаграм.

Как пишет Politeka.net, Ольга Мартыновская - известная украинская шеф-повар, которая работает в одном из ресторанов Парижа. Также знаменитость судит проект "Мастер шеф" и ведет свой блог в социальной сети Инстаграм. У Оли есть дочь Вера, которую Мартыновская родила в 2016 году. А в этот раз Ольга решила показать, к кому так спешила на свидание через ливень, который ее настиг накануне.

"Это будет самое важное свидание", - писала Ольга.

"Тоже еду во Львов на свидание. Едем с Верой на свидание с родителями. Решили, что нужно вдохновить друг друга. Потому что кислорода мало осталось", - рассказала Ольга, сидя в авто.

А на новом сторис Мартыновская показывала уже родителей разместив горизонтальный снимок вертикально.

"Ма и Па", - подписала лаконично кадры Ольга и тэгнула город Львов.

Напомним, Мартыновская из "Мастер Шеф" заинтриговала украинцев своими планами

А еще Politeka сообщала, что Мартыновская из "Мастер Шеф" показала, какой красавицей-спортсменкой растет ее дочь

Также Politeka писала, что грустная Мартыновская из "Мастер Шеф" сделала неожиданное признание



