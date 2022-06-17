Как пишет Politeka.net, Ольга Мартыновская - известная украинская шеф-повар, которая работает в одном из ресторанов Парижа. Также знаменитость судит проект "Мастер шеф" и ведет свой блог в социальной сети Инстаграм. У Оли есть дочь Вера, которую Мартыновская родила в 2016 году. А в этот раз Ольга решила показать, к кому так спешила на свидание через ливень, который ее настиг накануне.
"Это будет самое важное свидание", - писала Ольга.
"Тоже еду во Львов на свидание. Едем с Верой на свидание с родителями. Решили, что нужно вдохновить друг друга. Потому что кислорода мало осталось", - рассказала Ольга, сидя в авто.
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А на новом сторис Мартыновская показывала уже родителей разместив горизонтальный снимок вертикально.
"Ма и Па", - подписала лаконично кадры Ольга и тэгнула город Львов.
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