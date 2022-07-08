Як пише Politeka.net , Сергій Бабкін – успішний український музикант. Зірка з 2009 року одружена з актрисою Сніжаною, яка йому народила дочку Веселіну та сина Єлисея. Також у Сніжани є син Артур, який з'явився у неї до стосунків із Сергієм. Після початку війни родина виїхала з України і тепер Сергій активно дає концерти по всьому світу, збираючи гроші на підтримку України. Сніжана, як і чоловік, активно веде соціальні мережі, а цього разу поділилася ефектним кадром із Італії.
На фото Сніжана була в рожевій міні-сукні та гумових шльопаннях на платформі. Образ зірка доповнила стильною сумочкою. Фотографували Бабкіну знизу, тому можна оцінити розкішні ніжки Сергієвої дружини.
"Все. Народилася я", - написала Сніжана.
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Фани поставили сотні лайків та написали коментарі:
"З новим роком, з днем народження", "Сніжано, вітаю з Новим Роком! Здійснення всіх бажань, миру та здоров'я!!!".
Нагадаємо, дружина Бабкіна похвалилася незвичайними здібностями красуні-дочки
Також Politeka писала, що дружина Бабкіна показала дочку, яка зросла на кардинальну зміну іміджу.
А ще Politeka повідомляла, що дружина Бабкіна розповіла про труднощі, з якими зіткнулася за кордоном.