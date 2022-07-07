Как пишет Politeka.net, Сергей Бабкин - известный украинский музыкант и актер, который продолжает поддерживать страну в ее борьбе против оккупантов. Артист часто гастролирует с благотворительными концертами и высказывается в сторону происходящего на юге страны.

Также свободное время мужчина уделяет своей супруге Снежане и детям, которых старается баловать по мере возможностей. Супруга артиста решила показать, каким выдался их свободный вечер, а также впечатлила талантами дочери.

«В общем, вы поняли. Веся выиграла все игрушки на этой улочке, потом пошла на соседнюю улицу и выиграла там. А потом стала дарить игрушки прохожим деткам» - похвасталась Снежана под кадрами.

Как можно понять, сейчас звездная чета находится за пределами Украины. Сергей активно выступает на концертах, собирая деньги в поддержку Украины. А теперь Снежана решила показать, как использует детей, поделившись новыми сторис в Инстаграм.

"Взрослые дети это так удобно. Сами приносят маме кофе", - написала Снежана.

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