Как пишет Politeka.net, Сергей Бабкин - известный украинский музыкант. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает украинцев в борьбе за независимость. Сергей после начала войны покинул Украину, так как здоровье не позволяет ему воевать, он взял свое главное оружие - гитару. Теперь артист дает концерты, собирая деньги на поддержку Украины. Жена Сергея Снежана решила рассказать о их доме, который находится в Харькове. Супруга опубликовала соответствующий пост в Инстаграм.
"Сережа играет благотворительный концерт в Вильнюсе. А я не могу оторваться от телефона. Мне пишут знакомые из Харькова, из нашего района. Сегодня наш район снова был обстрелян. Погибли люди... Когда же эти твари уйдут из нашей земли..?! Сколько им еще надо забрать жизней?!", - написала эмоционально Снежана.
Напомним, жена Сергея Бабкина рассказала, что произошло с их домом в Харькове
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А еще Politeka писала, что жена Сергея Бабкина разоткровенничалась о трех операциях, которые пришлось сделать мужу
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