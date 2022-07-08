Как пишет Politeka.net, Сергей Бабкин - успешный украинский музыкант. Звезда с 2009 года женат на актрисе Снежане, которая ему родила дочь Веселину и сына Елисея. Также у Снежаны есть сын Артур, который появился у нее до отношений с сергеем. После начала войны семейство выехало из Украины и теперь Сергей активно дает концерты по всему миру, собирая деньги на поддержку Украины. Снежана, как и муж, активно ведет социальные сети, а в этот раз поделилась эффектным кадром из Италии.

На фото Снежана была в розовом мини-платье и резиновых шлепках на платформе. Образ звезда дополнила стильной сумочкой. Фотографировали Бабкину снизу, поэтому можно оценить роскошные ножки жены Сергея.

"Все. Родилась я", - написала Снежана.

Фаны поставили сотни лайков и написали комментарии:

"С новым годом, с днем рождения", "Снежана, поздравляю с Новым Годом! Осуществление всех желаний, мира и здоровья!!!".

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