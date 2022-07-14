"Дизель шоу" намагається відволікти увагу глядачів після гучного скандалу з невиплатою зарплат співробітникам, а також звинувачень зі сторони сестри покійної Марини Поплавської.

На офіційній сторінці "Дизель шоу" в Instagram розмістили фрагмент скетчу на пікантну тему. Героїні Вікторії Булітко, Юлії Мотрук та Яни Глущенко прийшли на кастинг танцівниць у клуб, менеджера якого зіграв росіянин Сергій Писаренко.

"Коли очікуєш побачити на пілоні у своєму клубі тендітних, звабливих і пластичних дівчаток, а натомість отримуєш дерев’яну вчительку 👩‍🏫, дивакувату медсестру 👩‍⚕️, доярку з Бердичева та бабусю... 👵🏻 на своїх колінах 🤪 Такого кастингу не бачив жоден суддя жодного талант-шоу та навіть менеджер стриптиз-клубу, куди прийшли влаштовуватися наші героїні", — сказано в підписі до ролику.





"Цей номер підкорив увесь зал Палацу «Україна» 🔥 Глядачі не могли стримати сліз від сміху 😂", — хизуються представники "Дизель шоу".

Відзначимо, раніше контентмейкер Микола Федосенков висунув "Дизель Студіо" претензії щодо невиплати зарплат співробітникам. Єгор Крутоголов у відповідь накинувся на екс-працівника зі звинуваченнями, зневажливо називаючи його "хлопчиком", а також "пройшовся" по Ксенії Мішиній, яка втрутилася в конфлікт.

Пізніше сестра покійної Марини Поплавської заявила, що керівництво «Дизелів» організувало для актриси пишний похорон, але фактично та сама їх собі і сплатила – грошима, які не виплатили її сім'ї.

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