21-річна онука легенди української естради Софії Ротару живе та навчається у Нью-Йорку, США, де також намагається будувати кар'єру у модельному бізнесі. Але останнім часом дівчина вирушила підкорювати Лос-Анджелес.

Соня часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. На цей раз модель показала кадри, зроблені в студії фотографом Арнеллою Чилінгарян. На них Євдокименко у світлому костюмі вільного крою сміливо позує на дивані, розкинувши ноги.

"Непідвладний часу, елегантний, невимушений", - без зайвої скромності описала свій образ Соня.

Знімки оцінило все зіркове сімейство: і мама, і тато, і бабуся Софія Ротару. Залишив ❤️ під фото також наречений Соні, мільйонер зі списку Forbes Денис Жаданов (віце-президент ІТ-компанії Readdle).

Шанувальники у коментарях засипали Євдокименко компліментами:

"Такій красуні має бути мільйон лайків";

"Залишайся такою ж яскравою та красивою";

"Ідеальна елегантність 🦋";

"Шикарний образ!"

Нагадаємо, внучка Софії Ротару засяяла у блискучому костюмі на тлі Лос-Анджелеса.

Як повідомляла Politeka, Соня Євдокименко показала, як насолоджується життям з нареченим-мільйонером.

Також Politeka писала, що внучка Ротару похизувалася розкішним відпочинком в Малібу, вразивши видом в міні-купальнику.