21-річна онука легенди української естради Софії Ротару живе та навчається у Нью-Йорку, США, де також намагається будувати кар'єру у модельному бізнесі. Але останнім часом дівчина вирушила підкорювати Лос-Анджелес.
Соня часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. На цей раз модель показала кадри, зроблені в студії фотографом Арнеллою Чилінгарян. На них Євдокименко у світлому костюмі вільного крою сміливо позує на дивані, розкинувши ноги.
"Непідвладний часу, елегантний, невимушений", - без зайвої скромності описала свій образ Соня.
Знімки оцінило все зіркове сімейство: і мама, і тато, і бабуся Софія Ротару. Залишив ❤️ під фото також наречений Соні, мільйонер зі списку Forbes Денис Жаданов (віце-президент ІТ-компанії Readdle).
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Шанувальники у коментарях засипали Євдокименко компліментами:
"Такій красуні має бути мільйон лайків";
"Залишайся такою ж яскравою та красивою";
"Ідеальна елегантність 🦋";
"Шикарний образ!"
Нагадаємо, внучка Софії Ротару засяяла у блискучому костюмі на тлі Лос-Анджелеса.
Як повідомляла Politeka, Соня Євдокименко показала, як насолоджується життям з нареченим-мільйонером.
Також Politeka писала, що внучка Ротару похизувалася розкішним відпочинком в Малібу, вразивши видом в міні-купальнику.