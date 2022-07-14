На официальной странице "Дизель шоу" в Instagram разместили фрагмент скетча на пикантную тему. Героини Виктории Булитко, Юлии Мотрук и Яны Глущенко пришли на кастинг танцовщиц в клуб, менеджера которого сыграл россиянин Сергей Писаренко.
"Когда ожидаешь увидеть на пилоне в своем клубе хрупких, обольстительных и пластических девочек, а вместо этого получаешь деревянную учительницу, чудаковатую медсестру, доярку из Бердичева и бабушку... Такого кастинга не видел ни один судья ни одного талант-шоу и даже менеджер стриптиз-клуба, куда пришли устраиваться наши героини", - говорится в подписи к ролику.
"Этот номер покорил весь зал Дворца «Украина» 🔥 Зрители не могли сдержать слез от смеха 😂", — хвастаются представители "Дизель шоу".
Отметим, ранее контентмейкер Николай Федосенков выдвинул "Дизель Студио" претензии по невыплате зарплат сотрудникам. Егор Крутоголов в ответ набросился на экс-работника с обвинениями, пренебрежительно называя его "мальчиком", а также "прошелся" по вмешавшейся в конфликт Ксении Мишиной.
Позже сестра покойной Марины Поплавской заявила, что руководство «Дизелей» организовало для актрисы пышные похороны, но фактически та сама их себе и оплатила – деньгами, которые не выплатили ее семье.
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