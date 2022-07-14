"Дизель шоу" пытается отвлечь внимание зрителей после громкого скандала с невыплатой зарплат сотрудникам, а также обвинений со стороны сестры покойной Марины Поплавской.

На официальной странице "Дизель шоу" в Instagram разместили фрагмент скетча на пикантную тему. Героини Виктории Булитко, Юлии Мотрук и Яны Глущенко пришли на кастинг танцовщиц в клуб, менеджера которого сыграл россиянин Сергей Писаренко.

"Когда ожидаешь увидеть на пилоне в своем клубе хрупких, обольстительных и пластических девочек, а вместо этого получаешь деревянную учительницу, чудаковатую медсестру, доярку из Бердичева и бабушку... Такого кастинга не видел ни один судья ни одного талант-шоу и даже менеджер стриптиз-клуба, куда пришли устраиваться наши героини", - говорится в подписи к ролику.





"Этот номер покорил весь зал Дворца «Украина» 🔥 Зрители не могли сдержать слез от смеха 😂", — хвастаются представители "Дизель шоу".

Отметим, ранее контентмейкер Николай Федосенков выдвинул "Дизель Студио" претензии по невыплате зарплат сотрудникам. Егор Крутоголов в ответ набросился на экс-работника с обвинениями, пренебрежительно называя его "мальчиком", а также "прошелся" по вмешавшейся в конфликт Ксении Мишиной.

Позже сестра покойной Марины Поплавской заявила, что руководство «Дизелей» организовало для актрисы пышные похороны, но фактически та сама их себе и оплатила – деньгами, которые не выплатили ее семье.

Напомним, Ефросинина после языкового скандала с Поляковой снова нарвалась на гнев украинцев.

Как сообщала Politeka, внучка Софии Ротару в смелой фотосессии показала, чем покорила жениха-миллионера.

Также Politeka писала, что новое видео "Квартал 95" с Юрием Ткачом разгневало украинцев.