На своїй сторінці в Instagram Марія розмістила затравку до свого інтерв'ю з ендокринним гінекологом Тетяною Шевчук, записану українською мовою. Багато шанувальників зраділи, що Єфросиніна нарешті дослухалася до їхніх потреб отримувати контент рідною мовою, але такий хід Єфросиніної виявився обманом: повне інтерв'ю — знову російською.
Українці в коментарях масово висловили своє обурення:
"Це обман, на ютуб каналі Ви, Машо, почали звернення українською. Навіщо змінювати мову на російську? Навіщо нам російська термінологія лікаря? Чому я змушена слухати мову окупантів";
"Відписка від ютуб каналу, шкода, що Ви не прислухались до українського народу. Мовою окупантів ( російською) про жіноче здоров'я Українок. 😢😢😢 Сором!!!";
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"Мало критики отримали напевно, не дійшло ще, що так не працює. Що ж, надіюсь адекватні свідомі люди зробили висновки і перестануть слідкувати за вашим контентом, якщо ви не поважаєте народ і країну, в якій живете";
"Гарно на початку війни стелили, тепер можна і окупантською";
"Хотілось подивитись.., та знову російська мова.., не можу її чути, просто нудить від неї";
"Будемо дивитися лише якщо українською мовою".
Нагадаємо, Оля Полякова відповіла хейтерам після мовного скандалу з Єфросиніною.
Як повідомляла Politeka, Олександр Педан публічно засудив Полякову та Єфросиніну.
Також Politeka писала, що Полякова з Астаф'євою показали, як веселяться вечорами з Єфросиніною.