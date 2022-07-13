Телеведуча Маша Єфросиніна, яка разом зі співачкою Олею Поляковою в своїх ефірах відмовилася переходити на українську мову та нарвалася на жорстку критику, знову втрапила в скандал.

На своїй сторінці в Instagram Марія розмістила затравку до свого інтерв'ю з ендокринним гінекологом Тетяною Шевчук, записану українською мовою. Багато шанувальників зраділи, що Єфросиніна нарешті дослухалася до їхніх потреб отримувати контент рідною мовою, але такий хід Єфросиніної виявився обманом: повне інтерв'ю — знову російською.

Українці в коментарях масово висловили своє обурення:

"Це обман, на ютуб каналі Ви, Машо, почали звернення українською. Навіщо змінювати мову на російську? Навіщо нам російська термінологія лікаря? Чому я змушена слухати мову окупантів";

"Відписка від ютуб каналу, шкода, що Ви не прислухались до українського народу. Мовою окупантів ( російською) про жіноче здоров'я Українок. 😢😢😢 Сором!!!";

"Мало критики отримали напевно, не дійшло ще, що так не працює. Що ж, надіюсь адекватні свідомі люди зробили висновки і перестануть слідкувати за вашим контентом, якщо ви не поважаєте народ і країну, в якій живете";

"Гарно на початку війни стелили, тепер можна і окупантською";

"Хотілось подивитись.., та знову російська мова.., не можу її чути, просто нудить від неї";

"Будемо дивитися лише якщо українською мовою".

Нагадаємо, Оля Полякова відповіла хейтерам після мовного скандалу з Єфросиніною.

Як повідомляла Politeka, Олександр Педан публічно засудив Полякову та Єфросиніну.

Також Politeka писала, що Полякова з Астаф'євою показали, як веселяться вечорами з Єфросиніною.