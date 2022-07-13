Слава Дьомін вказав росіянам на фатальну помилку та розповів, що українці робитимуть після перемоги.

Відомий ведучий поділився у своєму Інстаграмі відео з росії, на якому можна побачити, як окремі росіяни починають прозрівати щодо того, що їх країна наробила в Україні.

На кадрах можна побачити відрізок вуличного інтерв'ю з молодою росіянкою, яка, зважаючи на все, починає розуміти, чим займається її країна в Україні.

«Дуже багато людей гинуть. Гарне питання: «навіщо?». Нацисти? Ну, я маю великий сумнів у тому, що вони там колись були. Те, що ми розпочали цю війну, це…це ми прої**лися дуже сильно. І ця ненависть до росіян, на жаль… Але я відчуваю свою колективну відповідальність за те, що у нас путін президент», - розповідає дівчина на відео.

У свою чергу, Дьомін у коментарі до ролика вказав на те, що росіяни справді припустилися жахливої ​​помилки, яку українці вже навряд чи колись вибачать.

«Так! Ви прої*ались! І вам довго тепер треба буде відмиватись від цього. ВСІМ! А ми, українці, після ПЕРЕМОГИ збудуємо величезну стіну і підемо вперед. Але вже без вас», – написав ведучий.

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