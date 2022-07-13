Певица Оля Полякова, недавно вернувшаяся в Украину после длительного пребывания за границей, обнаружила неожиданную находку в спальне мужа.

Артистка в эфире утреннего шоу рассказала, что ее муж Вадим служит в терробороне, поэтому у них дома постоянно есть оружие.

Так, приехав домой, Полякова нашла в спальне оружие. Теперь, по словам звезды, это новая реальность многих украинских семей.

"Я захожу к Вадику в комнату и вижу - висит домашний халат, полотенце и на нем большой автомат. Спрашиваю: "Чего это у тебя в спальне автомат?", а он говорит: "А где он должен быть?". Мой муж находится в терробороне, у него есть бронежилет, оружие. И когда он забирал меня, тоже был с оружием. Это наша новая реальность", – вспоминает артистка.

Полякова также достала свой мобильный телефон и показала фото, где автомат висит в комнате вместе с халатом.

Ранее Оля Полякова также призналась, что, когда после начала полномасштабного вторжения рф она с дочками, 17-летней Машей и 10-летней Алисой, ехала за границу, то попыталась воспользоваться своей популярностью и попросила пограничников выпустить Вадима. Но пограничники отказали звезде.

Напомним, Оля Полякова ответила хейтерам после речевого скандала с Ефросининой.

Как сообщала Politeka, Александр Педан публично осудил Полякову и Ефросинину.

Также Politeka писала, что Полякова с Астафьевой показали, как веселятся по вечерам с Ефросининой.