Слава Демин указал россиянам на фатальную ошибку и рассказал, что украинцы будут делать после победы.

Известный ведущий поделился в своем Инстаграм видео из россии, на котором можно увидеть, как отдельные россияне начинают прозревать насчет того, что их страна натворила в Украине.

На кадрах можно увидеть отрезок уличного интервью с молодой россиянкой, которая, судя по всему, начинает понимать, чем занимается ее страна в Украине.

«Очень много людей погибают. Хороший вопрос: «зачем?». Нацисты? Ну, у меня есть великое сомнение в том, что они там когда-либо были. То, что мы начали эту войну, это…это мы прое**лись очень сильно. И эта ненависть к русским, к сожалению…Но я чувствую свою коллективную ответственность за то, что у нас путин президент», - рассказывает девушка на видео.

В свою очередь, Демин в комментарии к ролику указал на то, что россияне действительно допустили чудовищную ошибку, которую украинцы уже вряд ли когда-либо простят.

«Да! Вы прое*ались! И вам долго теперь надо будет отмываться от этого. ВСЕМ! А мы, украинцы, после ПОБЕДЫ построим огромную стену и пойдем вперед. Но уже без вас», - написал ведущий.

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