Как сообщает Politeka.net, украинская певица Злата Огневич активно ведет свою страницу в Инстаграм, где делиться с пользователями сети многими секретами и дает советы. На этот раз она рассказала, как не опустить руки даже в самое темное время жизни.
"Снова эти эмоциональные горки, которые усиливает не супер погода за окном. Мне постоянно нужно себя поднимать, чтобы двигаться дальше. И, если бы не мои планы и упрямство, я б давно сдалась", - призналась Злата Огневич.
Потому, она считает, что не упустить руки и двигаться дальше, помогакт какое-то занятие.
"Главное - действовать. Много. Мало. Не важно. Но действовать. И тогда у вас есть шанс, не сойти с ума окончательно во всех этих событиях. И даже можно найти что-то позитивное во всем этом", - резюмировала Злата Огневич.
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Для записи видео артистка приоделась. Она выбрала белую рубкашку, которая давно уже не выходит из моды. Свой образ певица дополнила крупные золотистыми серьгами и тонкой цепочкой.
Напомним, что Злата Огневич рассказала о смелом поступке отца, который сейчас помогает Украине.
Как сообщала Politeka, Огневич после заграничных гастролей пригласила на концерты в Украине, фото.
Также Politeka писала, что Огневич неожиданно высказалась о таких, как Полякова и Кароль.