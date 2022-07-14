Як пише Politeka.net , Alyona Alyona – успішна українська виконавиця. Зірка, як і інші знаменитості, активно підтримує українців у боротьбі із російськими окупаційними військами. Не забуває знаменитість і про Інстаграм, де ділиться із фанами всім цікавим.
А цього разу Alyona Alyona показала, як танцює зі співачкою Jerry Heil.
"Нарешті зустрілися", - написала виконавиця.
Як можна помітити, парочка рухалася під спільну пісню Купала, яку зовсім недавно випустили.
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Фани поставили тисячі лайків та написали коментарі:
"Вже не знаю, який день на повторі", "А ви ще у Відні?" наші україночки", "Мене розгойдало по повній", "Круте наше музло".
Нагадаємо, Alyona Alyona показала, як запалювала на концерті, стривоживши українців
А ще Politeka повідомляла, що Alyona Alyona у леопардовому топі приголомшила виглядом перед дзеркалом.
Також Politeka писала, що Jerry Heil та Alyona Alyona готують несподівану музичну прем'єру