Як пише Politeka.net , Alyona Alyona – успішна українська виконавиця. Зірка, як і інші знаменитості, активно підтримує українців у боротьбі із російськими окупаційними військами. Не забуває знаменитість і про Інстаграм, де ділиться із фанами всім цікавим.

А цього разу Alyona Alyona показала, як танцює зі співачкою Jerry Heil.

"Нарешті зустрілися", - написала виконавиця.

Як можна помітити, парочка рухалася під спільну пісню Купала, яку зовсім недавно випустили.

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Фани поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Вже не знаю, який день на повторі", "А ви ще у Відні?" наші україночки", "Мене розгойдало по повній", "Круте наше музло".

@alyona.alyona.official

Бо качає нереально, шо мене, шо @jerryheil

♬ KUPALA - alyona alyona & Jerry Heil & ela.

Нагадаємо, Alyona Alyona показала, як запалювала на концерті, стривоживши українців

А ще Politeka повідомляла, що Alyona Alyona у леопардовому топі приголомшила виглядом перед дзеркалом.

Також Politeka писала, що Jerry Heil та Alyona Alyona готують несподівану музичну прем'єру