26-річна співачка Jerry Heil (Яна Шемаєва) показала своїм шанувальникам, як змінилася за шість років.

Як пише Politeka.net, перспективна українська співачка Яна Шемаєва, більш відома як солістка гурту Jerry Heil, запропонувала фанатам порівняти два знімки, один з яких зроблений шість років тому, а інший – зараз. Фотоколаж артиску розмістила у себе в Інстаграмі в розділі сториз.

Зірка запостила знімок до популярності, зроблений у 20 років та сучасний, на якому їй 26 років.

"А що змінилося?", - запитала Яна.

До свого питання додала темний смайл, який очевидно означає, що зірка не дуже рада таким змінам.

Фанати не змогли відреагувати, тому що коментарі у цьому розділі недоступні.

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