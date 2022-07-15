Як пише Politeka.net, перспективна українська співачка Яна Шемаєва, більш відома як солістка гурту Jerry Heil, запропонувала фанатам порівняти два знімки, один з яких зроблений шість років тому, а інший – зараз. Фотоколаж артиску розмістила у себе в Інстаграмі в розділі сториз.
Зірка запостила знімок до популярності, зроблений у 20 років та сучасний, на якому їй 26 років.
"А що змінилося?", - запитала Яна.
До свого питання додала темний смайл, який очевидно означає, що зірка не дуже рада таким змінам.
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Фанати не змогли відреагувати, тому що коментарі у цьому розділі недоступні.
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