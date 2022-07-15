Як пише Politeka.net, перспективна українська співачка Яна Шемаєва, більш відома як солістка гурту Jerry Heil, запропонувала фанатам порівняти два знімки, один з яких зроблений шість років тому, а інший – зараз. Фотоколаж артиску розмістила у себе в Інстаграмі в розділі сториз.

Зірка запостила знімок до популярності, зроблений у 20 років та сучасний, на якому їй 26 років.

"А що змінилося?", - запитала Яна.

До свого питання додала темний смайл, який очевидно означає, що зірка не дуже рада таким змінам.

Популярні новини зараз

Зеленський вперше заговорив про хворобу путіна та чого потрібно насправді боятися: "Є велика..."

Полювання не припиняється: на Луганщині українських патріотів окупантам "зливають" сусіди та рідня

Астаф'єва несподівано засвітилася в компанії Горбунова, зачепивши Дорофєєву та Нікітюк: "Хотіли разом..."

Нове відео "Квартал 95" з Юрієм Ткачем розгнівало українців: "Якраз саме той час для..."

"Можете отримати до 7 млн гривень": українцям роздають величезні гроші, але є умова
Показати ще

Фанати не змогли відреагувати, тому що коментарі у цьому розділі недоступні.

Джеррі Хейл, Jerry Heil

Раніше повідомлялося, Jerry Heil показала молодшого брата та розповіла, чим його балує: "Дуже вигідно"

Politeka розповідала, 26-річна Jerry Heil у деталях показала свої двоповерхові хороми

Також бійка спалахнула на святі української співачки, гостей довелося рознімати