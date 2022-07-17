Володимир Остапчук приїхав у заміський будинок до своєї тещі та показав, як проводить час

Як повідомляє Politeka.net , відомий телеведучий Володимир Остапчук вирішив відвідати свою тещу, поки його кохана дружина Крістіна Гірняк відпочиває з подругами за кордоном.

Кадрами візиту шоумен поділився зі своїми шанувальниками в Інстаграмі у розділі сториз.

«Необхідно в цей тяжкий час бути поряд із рідними», - повідомив він.

Остапчук у своїй улюбленій жартівливій манері показав, чим займається у заміському будиночку у тещі.

На одному з кадрів Володимир косить траву у дворі за допомогою газонокосарки.

«Вечерю потрібно заслужити», - йдеться у підписі.

На іншому знімку – збирає малину у саду.

А потім показав, чим мама Христини Гірняк його пригощає. Вона приготувала солодкі пончики.

"Трохи тещиною класики", - пояснив Остапчук.

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