Як повідомляє Politeka.net , відомий телеведучий Володимир Остапчук вирішив відвідати свою тещу, поки його кохана дружина Крістіна Гірняк відпочиває з подругами за кордоном.
Кадрами візиту шоумен поділився зі своїми шанувальниками в Інстаграмі у розділі сториз.
«Необхідно в цей тяжкий час бути поряд із рідними», - повідомив він.
Остапчук у своїй улюбленій жартівливій манері показав, чим займається у заміському будиночку у тещі.
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На одному з кадрів Володимир косить траву у дворі за допомогою газонокосарки.
«Вечерю потрібно заслужити», - йдеться у підписі.
На іншому знімку – збирає малину у саду.
А потім показав, чим мама Христини Гірняк його пригощає. Вона приготувала солодкі пончики.
"Трохи тещиною класики", - пояснив Остапчук.
Нагадаємо, дружина Остапчука в яскравому вбранні влаштувала відпочинок далеко від чоловіка: хто склав їй компанію, фото
Також Politeka повідомляла, що ведучий "Маски" Остапчук показав, що вони з дружиною роблять під час тривог.
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